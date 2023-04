Inklusive Spielgeräte in Dormagen Bauarbeiten auf dem Helmut-Schmidt-Platz

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt hatte bereits in seiner Sitzung am 7. September 2021, über den Bau eines inklusiven Spielangebotes abgestimmt. Inklusion werde am Helmut-Schmidt-Platz als „Möglichkeit gemeinsamer Begegnungs- und Spielerlebnisse möglichst vieler Gruppen“ verstanden, hieß es damals in der Unterlage. Ein Karussel für Rollstuhlfahrer, das damals ebenfalls vorgeschlagen worden war, soll es nicht geben. Bisher wurde der Helmut-Schmidt-Platz immer wieder für sein karges Aussehen kritisiert, dem will die Stadt nun – auch im Rahem des Masterplans Innenstadt – entgegenwirken.