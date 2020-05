Bau-Skandal in Dormagen : Sekundarschule – Projektsteuerer steht vor dem Aus

Wann Sanierung und Erweiterungsbau der Sekundarschule fertig sind, ist unklar. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Die unter Verschluss gehaltenen Ergebnisse der Sonderprüfung zur Sekundarschule und zum Lernort Horrem zeichnen ein verheerendes Bild über die Arbeit des städtischen Eigenbetriebs und des Ingenieurbüros Dr. Brauer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Was für Berlin der Flughafen-Neubau und für Leverkusen die Autobahnbrücke ist, das ist für Dormagen das Kombi-Projekt Sekundarschule und Lernort Horrem: Ein Bauprojekt, bei dem kein Ende absehbar ist – weder bei den Kosten noch bei der Fertigstellung. Wie dramatisch die Situation ist, legen Sonderprüfungen und -berichte des Rechnungsprüfungsamtes des Rhein-Kreises Neuss und des Rechtsamtes der Stadt Dormagen offen, die seit Monaten unter Verschluss gehalten und in der Hauptausschusssitzung am Dienstag nicht-öffentlich diskutiert werden sollen. Die Berichte zeigen schier unfassbare Zustände im Wirken und in der Zusammenarbeit des Eigenbetriebs der Stadt und dem als Projeksteuerer tätigen Ingenieurbüros Dr. Brauer (Dormagen). Für die CDU ist klar: „Der Projektsteuerer ist nicht mehr zu halten“, sagt Fraktionsvorsitzender Kai Weber.

Es geht vor allem um die Baukosten für die Sekundarschule und die häufigen Verschiebungen der Fertigstellung. Wie schlampig mitunter agiert wurde, belegt eine Feststellung im Sonderbericht des Rhein-Kreises. Dort heißt es: „...muss festgestellt werden, dass es bei der Ermittlung und Fortschreibung der Baukosten bei allen Beteiligten... an der, insbesondere für Bauvorhaben dieser Größenordnung notwendigen Gewissenhaftigkeit gemangelt hat“. Ein Kernvorwurf, der im vergangene Jahr öffentlich wurde, ist, dass Baunebenkosten nicht in die Gesamtkosten des Vorhabens eingerechnet wurden. Ging es anfangs nur um eine Sanierung, wurde das Vorhaben nach und nach umfangreicher, die Kosten stiegen von 1,2 auf 8,1 Millionen Euro – „hier blieben die Baunebenkosten für sämtliche Planungsleistungen sowie die Projektsteuerung unberücksichtigt“, moniert der Prüfbericht. Grundsätzlich hätte man aber vom Ingenieurbüro erwarten können, so heißt es, dass in der Kostenberechnung auch die Baunebenkosten aufgeführt werden. Ebenso hätte dies von der Projektleitung des Eigenbetriebs überprüft werden müssen. Beides ist unterblieben. „Der Imageschaden für die Stadt ist enorm“, urteilt der Rhein-Kreis. Wie schlampig auch im Rathaus agiert wurde, zeigt der „Nachbericht“ des Rechnungsprüfungsamtes, dem sieben Monate nach der ersten Untersuchung „plötzlich“ von der Beigeordneten und Ersten Betriebsleiterin, der inzwischen nach Troisdorf gewechselten Tanja Gaspers, weitere Unterlagen vorgelegt wurde. Darin wird deutlich, dass den Politikern des Eigenbetriebsausschusses in der Sitzung im Juli 2019 offenbar nach Absprache zwischen Projektsteuerer und Eigenbetriebsleitung bewusst Zahlen genannt wurden, die keine Baunebenkosten und keinen Zuschlag für zukünftige Baukostensteigerungen enthielten Somit stimmt die Gesamtkostenhöhe nicht.

Info Offenlegung des Berichts wird gefordert Politik Seit einem dreiviertel Jahr fordert die Zentrums-Fraktion die Offenlegung des Berichts über die Sonderprüfung. „Wir haben immer wieder auf die Missstände hingewiesen“, sagt Fraktionschef Hans-Joachim Woitzik. Es muss eine breite Diskussion geben.“

Gravierend sind auch die Feststellungen des städtischen Rechtsamtes. Demnach ist aufgrund von „Unstimmigkeiten hinsichtlich der Vertragssituation mit dem Büro Brauer auf dessen Seite zeitweise die Arbeit eingestellt worden“. Weiter sagt das Rechtsamt: „Auffällig ist, dass der Eigenbetrieb durch die Büros Breuer und Bischoffs lediglich unregelmäßig über Terminplanänderungen unterrichtet worden ist.“ Und: Es sind offenbar vom Eigenbetrieb keine eigenen Protokolle von den Besprechungen mit dem Ingenieurbüro angefertigt worden.

Lesen Sie auch Kommentar zur Sekundarschule in Dormagen : Desaströse Bauplanung