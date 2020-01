Basilika Knechtsteden in Dormagen : Neusser Münsterchor begeistert beim Neujahrskonzert

Knechtsteden Seit einigen Jahren gastiert der Neusser Münsterchor am ersten Samstag des neuen Jahres in der Klosterbasilika Knechtsteden. Die hohe Qualität dieser „Neujahrskonzerte“ hat sich herumgesprochen, denn knapp 300 Zuhörer füllten die Basilika.

„Fallt mit Danken, fallt mit Loben vor des Höchsten Gnadenthron“ – den großen Eingangschor gestalteten die Sängerinnen und Sänger mächtig, sehr sauber in der Intonation und auch dadurch in wunderbarer homogener Gemeinschaft. Beachtenswert, dass sie keinen der vielen Triller ausließ. Begleitet wurde der Chor vom Barockensemble „Sonare Neuss“ in denkbar kleinster Besetzung, aber mit je zwei Hörnern und Oboen. Leonhard Reso (Tenor) war der glänzende Evangelist, der auch in der Arie „Ich will nur dir zu Ehren leben“ mit den permanenten Sechzehntelläufen überzeugte. Großartig auch die Solisten Sebastian Klein (Bass) und Viola Blache (Sopran) in den beiden „Recitativo con Chorale“ sowie Franziska Maria Eberhardt als Echo-Sopran.