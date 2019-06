Barrierefreiheit in Dormagen : Aufzug für City-Treppe wird geprüft

Barrierefreiheit in Dormagen

Dormagen Die Barrierefreiheit wird höher bewertet als gemäßigte Mehrkosten. Vor der Entscheidung werden die genauen Maße ermittelt und offene Fragen geklärt. In den nächsten Wochen wird die Frequenz an der Treppe ermittelt.

Auch wenn sich viele Gruppierungen und Einzelpersonen für einen Aufzug an der viel genutzten Treppe von der Straße „Unter den Hecken“ zur „Sparkassen-Passage“ zum Rathausplatz ausgesprochen haben, ist noch nichts entschieden. Darauf verwies auch Bürgermeister Erik Lierenfeld beim Stadtteilgespräch für Dormagen-Mitte: „Es sind noch einige Fragen zu klären, bevor die Politik die Entscheidung fällen wird, ob es eine 1:1-Sanierung der Treppe oder eine Sanierung mit Teilrückbau für einen Aufzug geben wird.“

Die Verwaltung muss bis zur nächsten Sitzung des Betriebsausschusses des Eigenbetriebs am 2. Juli unter anderem die rechtlichen Rahmenbedingungen mit dem Grundstückseigentümer klären. Außerdem hat der Ausschuss die Stadt beauftragt, die Anzahl der Nutzer, die auf einen barrierefreien Zugang angewiesen sind, insbesondere an Markttagen, zu ermitteln. „Natürlich besteht das Problem, dass diejenigen, die mit Rollator oder Kinderwagen die steile Treppe nicht hinaufkommen, dort gar nicht erst entlang gehen“, sagte Lierenfeld. Allerdings könne eine grundsätzliche Zählung der Nutzer auch nicht schaden. Sie wird in den nächsten Wochen erfolgen.