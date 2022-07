Baptisten-Kirche Dormagen: Pfadfinder fahren zum Bundescamp​

Dormagen Noch wenige Tage und rund 17.000 Teilnehmer der christlichen Pfadfinderschaft „Royal Rangers“ aus ganz Deutschland machen sich wieder einmal auf, das größte Pfadfinderlager Deutschlands zu erleben.

Teilnehmer vom Stammposten 443 in Dormagen aus der Baptisten-Kirche freuen sich seit Monaten auf die Teilnahme und errichten auf dem Bundescamp zusammen mit anderen Rangern eine eigene Camp-Stadt.

Auf dem Camp selbst sind die Teilnehmer im Alter von 9 bis 17 Jahren in ihrer aus den Ortsgruppen bekannten Kleingruppenstruktur zusammen und kochen, schlafen und essen auf ihrem eigenen Teamplatz. Bei den Abendveranstaltungen kommen alle 17.000 Teilnehmer zusammen, um bei Theater, Musik und Spiel das Leben von Marco Polo auf der Seidenstraße live zu erleben. Abendliche Bistros, tägliche Sportangebote und vielfältige Basarstände nehmen die Teilnehmer mit hinein in eine prall gefüllte Bundescampwoche. Verfolgen kann man das Campgeschehen tagesaktuell in Text, Bild und Video ab 31. Juli unter www.bundescamp.de