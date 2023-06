Band aus Dormagen „Todsünde“ hofft erneut auf Charterfolg

Dormagen · Die Chancen stehen gut, dass sich die Dormagener Metalband „Todsünde“ mit ihrem neuen Album erneut in den Deutschen Albumcharts platzieren kann. „Herzjagd“ kommt am 16. Juni auf den Markt. Was die Hörer darauf erwartet.

13.06.2023, 04:50 Uhr

Beim „Todsünde Heimatfest“ begeisterte die Band bereits 2022 das Publikum. Foto: Lisa Berg

Von Kira Bayer

Bereits vor zwei Jahren konnte die Dormagener Band „Todsünde“ sich mit ihrem Album „Geistesgift“ in den Deutschen Albumcharts platzieren, nun sieht alles danach aus, als würde es den Musikern erneut gelingen. Am kommenden Freitag (16. Juni) bringt die Band, bestehend aus Erik Kremer (Gesang), Sascha Bordelius (Gitarre), Colin Hahn (Gitarre), Andy Kuznik (Bass) und Martin Stein (Schlagzeug), ihr neues Album „Herzjagd“ auf den Markt. Schon jetzt dürfte mit Blick auf den Vorverkauf des Albums eine Platzierung in den Charts sicher sein.