Veranstaltung in Dormagen Glühende Ballons bei der Dormagener Biermeile

Nachdem die beliebte Dormagener Bier- und Vereinsmeile im vergangenen Jahr aufgrund von Kostengründen ausfallen musste, haben Veranstalter Peter Mohrs und die Vereine im Schulterschluss beschlossen, dass die Veranstaltung in diesem Sommer wieder stattfinden soll. Der Startschuss für die Biermeile auf der Schützenwiese am Schützenhaus des Bürger-Schützen-Vereins Dormagen fällt am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr beim Fassanstich.