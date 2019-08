Bahnverkehr in Dormagen : Neuer RRX behält Streckenführung zunächst bei

Bahnverkehr in Dormagen

Dormagen Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember übernimmt National Express den Betrieb auf der Strecke des RE 6.

Seit Dezember vergangenen Jahres ist bereits der neue und hochmoderne RRX in Nordhein-Westfalen unterwegs.

Zwischen Düsseldorf und Kassel fährt der RE 11 unter der Flagge von Abellio Rail NRW. Ein Jahr später in Dormagen wird der RRX auch Halt machen und für das Unternehmen National Express unterwegs sein. Beide Firmen haben die Ausschreibung gegen die Deutsche Bahn gewonnen. Wie eine Sprecherin von National Express am Freitag erklärte, wird es ab Dezember einen so genannten Vorlaufbetrieb geben, eine Art Testbetrieb.