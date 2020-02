Bahnverkehr in Dormagen : Nach RRX-Chaos fährt jetzt auch die S 11 nur eingeschränkt

Bahnverkehr in Dormagen

Dormagen Ab dem 1. März geht es von Dormagen aus für fünf Wochen nur bis Köln-Worringen.

Der Großraum Dormagen ist derzeit kein gutes Gebiet für Bahnfahrer. Mitten in das Chaos um den nicht fahrenden RRX zwischen Düsseldorf und Köln über Dormagen und Neuss platzt die nächste Hiobsbotschaft der Deutschen Bahn: Von Sonntag, 1. März, bis Freitag, 3. April, fährt die S-Bahnlinie 11 (S 11) in Richtung Köln nur bis Worringen. Ab dort müssen die Fahrgäste in Busse umsteigen, wenn sie zum Beispiel zum Hauptbahnhof wollen.