Bahnverkehr in Dormagen : Landrats-Kandidat Andreas Behncke will ein 365-Euro-Ticket

Dormagen Andreas Behncke, Landrats-Kandidat der SPD, ist mit einem Vorstoß an die Öffentlichkeit gegangen: Er fordert ein 365-Euro-Ticket, ein einheitliches Tarifsystem und eine Kostenbefreiung für Jugendliche unter 18 Jahre. Landrat Petrauschke kritisiert den Vorstoß als „nicht neu“.

Andreas Behncke, Landrats-Kandidat der SPD aus Dormagen, ist am Dienstag mit einem Vorstoß an die Öffentlichkeit gegangen: Er fordert ein 365-Euro-Ticket, ein einheitliches Tarifsystem und eine Kostenbefreiung für Jugendliche unter 18 Jahre. „Bus und Bahn müssen wieder bezahlbar werden“, lautet seine Wahlkampfforderung. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) kommentierte: „Behncke hat das aber spät abgeschrieben. Daran ist nichts Neues. Der VRR arbeitet längst an einem solchen Ticket.“

Das unübersichtliche Tarifsystem und die viel zu hohen Preise sind ein Problem, das Andreas Behncke nach eigenen Angaben als neuer Landrat lösen möchte. Dabei will er besonders die entlasten, die sich kein Auto leisten können. Erschwingliche Preise und flexible Gestaltungsmöglichkeiten sind Voraussetzungen, auf die jeder einen Anspruch hat, sagt er in einer am Dienstag veröffentlichen Pressemitteilung. Behncke hat dabei zunächst den Rhein-Kreis mit seinen Städten und der einen Gemeinde im Blick, wo die örtlichen Verkehrsgesellschaften ein solches System umsetzen könnten. „Aber natürlich muss es zusammen mit VRR und VRS umgesetzt werden, denn ein solches Tarifsystem und 365-Euro-Ticket funktioniert nur in der Region.“ Er verweist selbst auf das Beispiel der Stadt Bonn, die dieses Ticket wieder eingestellt hat, „weil es als Solitär nur für Bonn nicht funktioniert hat“.