Stadtentwicklung in Dormagen: So soll der Bahnhofs-Zugang aussehen

Horrem Die Bauarbeiten für die große Treppe an der Westseite zur Knechtstedener Straße hin sollen im Juni beginnen.

Nach dem Mitte März freigegebenen Kreisverkehr auf der Weilerstraße am nördlichen Eingang von Horrem stehen in diesem Jahr weitere Projekte im Stadtteilentwicklungsprogramm „Soziale Stadt Horrem“ an, das im November vom Stadtrat verlängert wurde.

Ost-West-Promenade Der 2,50 Meter breite Fuß- und Radweg, der künftig die Heesenstraße mit der Straße Am Rath verbindet, soll in diesem Jahr gebaut werden. Der Fertigstellungstermin für die neue Wege-Achse mit Aufenthaltsqualität ist auf den 28. September 2019 festgelegt.

Bahnhof-Westseite Im Juni sollen die Bauarbeiten an der „Rückseite“, des Bahnhofs beginnen. In rund 14 Monaten sollen dort eine große Treppe und ein Platz das Bahnhofs-Umfeld verschönern. Zeitweise muss der Fußgängertunnel komplett gesperrt werden, der Zugang zu den Bahnsteigen ist über Treppen und Aufzüge im Straßentunnel weiter gewährleistet. „Auf dem neuen westlichen Bahnhofsvorplatz werden keine Autos fahren, das schafft Raum für mehr Aufenthalt und Begegnung; dazu viel Licht und Grün“, erklärt der städtische Projektkoordinator Detlev Falke. Zudem wird der Fußgängertunnel neu gestaltet: „anderes Licht, helle und freundlichere Decken und Wände, neuer unempfindlicherer Boden“, so Falke.