Bahnhof Dormagen : Neue digitale Tafeln informieren

Dormagen Im Bahnhof Dormagen hält die Digitalisierung weiter Einzug. In dieser Woche wurden auf den vier Bahnsteigen digitale Tafeln angebracht, die die Ankunfts- und Abfahrtzeiten der Züge anzeigen.

Um das, was anderenorts längst eine Selbstverständlichkeit ist, musste die Stadt kämpfen. Denn nicht aus freien Stücken wurde die Deutsche Bahn (DB) Netz aktiv, sondern erst auf Ansprache von Bürgermeister Erik Lierenfeld und Klaus Schmitz, Geschäftsführer der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD). Für die Umsetzung sorgte dann Peter Grein von der DB Station und Service AG mit Sitz in Düsseldorf.

Sechzehn dieser Tafeln sind im Bahnhof angebracht worden. Der entscheidende Unterschied zu den bisherigen Anzeigetafeln erklärt SVGD-Chef Schmitz so: „Bisher wurden nur die Fahrzeiten der Regionalexpress-Linien angezeigt. Jetzt kommen auch die S-Bahnen hinzu.“ Natürlich ein klarer Vorteil und eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dabei geht es um die Linie S 11, die vom Düsseldorfer Flughafen aus über Düsseldorf und Neuss dann Dormagen erreicht und weiter über Köln nach Bergisch-Gladbach fährt. Wurde bislang immer nur der nächste RE angezeigt, so sind auf den digitalen Tafeln jetzt auch die darauffolgenden Züge und Bahnen abzulesen.

Neben der S 11 ist es der Regionalexpress RE 7, der in Dormagen Station macht. Eigentlich wäre es auch der RRX, der jedoch seit längerem wegen der Bauarbeiten zunächst in Düsseldorf-Bilk und jetzt in Köln-Deutz einen Bogen um Dormagen macht. Regulär soll er erst Ende nächsten Jahres wieder in Dormagen auftauchen.