Dormagen: Bäckerei-Kette Schneider schließt zwei Filialen

Dormagen Für die treuen Kunden ist das sicher keine gute Nachricht, für die Nahversorgung in Dormagen ist es eine Schwächung: Die Bäckerei-Kette Schneider schließt bald zwei ihrer fünf Filialen in der Chemiestadt. Das bestätigte gestern André Kunkel, einer von drei Geschäftsführern des Unternehmens, auf Anfrage unserer Redaktion.

Betroffen sind die Geschäfte an der Ubierstraße 2 und Am Niederfeld 1. Die einzige Schneider-Filiale in Dormagen-Mitte wird künftig folglich die an der Römerstraße 61 sein. Zudem wird der Anbieter von Brot und Kuchen in Dormagen weiterhin in Zons an der Saarwerdenstraße 6 und in Hackenbroich an der Sinnersdorfer Straße 22 vertreten sein. Die Bäckerei Schneider GmbH verfügt laut ihrer Internetseite über mehr als 100 Filialen im Rheinland; ihren Hauptsitz hat die Gesellschaft in Elsdorf bei Bergheim.