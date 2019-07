Badeunfall bei Dormagen-Zons : Sorgen um vermissten Mann im Rhein

Foto: Patrick Schüller 7 Bilder Suche nach vermisster Person im Rhein bei Dormagen.

Dormagen Seit Donnerstag Abend wird ein 22 Jahre alter Mann vermisst. Er war bei Zons zum Baden in den Rhein gegangen und wenig später untergegangen. Trotz eines Großaufgebots an Rettern konnte er nicht gefunden werden.

Es war der bislang größte Rettungseinsatz in diesem Jahr in Dormagen, an dem rund hundert Feuerwehrleute, Polizisten und Helfer von DRK und DLRG am Donnerstag Abend bei Zons beteiligt gewesen sind. Sie alle suchten nach einem 22 Jahre alten Rumänen, der nur zum Abkühlen in den Rhein gegangen ist und dort offenbar ertrank. Diese Befürchtung hegen Polizei und Rettungskräfte, nachdem eine anderthalbstündige Suche nichts ergeben hatte. Gegen 21.30 Uhr wurde sie abgebrochen.

Noch immer besteht die vage Hoffnung, aber eher unwahrscheinliche Möglichkeit, dass der junge Mann aus eigener Kraft es irgendwo ans Ufer geschafft hat. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen 22 Jahre alten Rumänen, der in Dormagen als Saisonarbeiter tätig ist. Er war am Abend mit einer Gruppe von Freunden in der Nähe des Fähranlegers Zons, um dort seine Freizeit zu genießen. Später ging er an den Rhein, ob er dabei alleine gewesen ist oder ob noch Freunde mit dabei gewesen sind, ist noch Gegenstand der Ermittlung, wie Polizei-Sprecherin Diane Drawe sagte. Die Begleiter sahen jedenfalls, wie der junge Mann unterging. Sie informierten die Polizei, die gleich einen Großalarm auslöste: Allein von der Feuerwehr Dormagen (Hauptamt und diverse Löschzüge) waren inklusive Rettungsdienst 64 Kräfte im Einsatz. Hinzu kamen Kollegen aus Neuss, Düsseldorf und Monheim, Polizei, DRK Wasserwacht und die DLRG Dormagen. Aus der Luft suchten ein Rettungshubschauber sowie ein Hubschrauber der Polizei den Rhein sowie den Uferbereich ab. Der Löschzug Zons brachte ihren Jetski ins Wasser, um so schnell zwischen die einzelnen Kribben fahren zu können. Nach Angaben der DLRG waren sogar spezielle „Strömungsretter“ im Einsatz – Experten, die die Gefahren, die im Rhein lauern, kennen und die entsprechend gesichert sind. DLRG-Sprecher Jörg Ditmar: „Die tragen Helm, Neopren-Anzug und Auftriebwesten.“ Doch auch ihr Einsatz führte nicht zum Auffinden des Vermissten.

Ditmar und die ehrenamtlichen Helfer der Ortsgruppe wissen um die Gefahren: „Der Rhein ist keine Badewanne. Er ist aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit eher eine Autobahn.“ In Neuss-Uedesheim verfügt die DLRG am Fähranleger über eine Wachstation, die dauerhaft besetzt ist. Das gab es vor vielen Jahren auch in Zons bzw. in Stürzelberg. „Aus personellen Gründen ist es schwierig, so etwas aufrechtzuerhalten.“

Viele Rettungskräfte und Helfer waren am Donnerstag Abend am Rhein auf der Suche nach dem jungen Mann im Einsatz.. Foto: Patrick Schüller

Die Retter waren vielfältig unterwegs: mit Hubschrauber in der Luft und mit Schnellboot im Wasser. Foto: Patrick Schüller

