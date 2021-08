Fahndung in Dormagen : Fahrer flüchtet nach Unfall auf der B9

Fahndung in Dormagen

Dormagen Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 23.35 Uhr. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle und konnte auch am Mittwochvormittag noch nicht gefasst werden.

Nach einem gewagten Überholvorgang auf der Düsseldorfer Straße, der prompt in einem Unfall endete, flüchteten in der Nacht zu Mittwoch, 18. August, gegen 23.30 Uhr, die zwei Fahrzeuginsassen.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte in unmittelbarer Nähe einen 33-jährigen Dormagener stellen, auf den die Zeugenbeschreibungen des Beifahrers zutrafen. Der scheinbar alkoholisierte Mann reagierte während der folgenden Kontrolle verbal und körperlich aggressiv, so dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Vorsorglich brachten die Polizisten den renitenten Mann in ein Krankenhaus, um Verletzungen durch den vorangegangenen Unfall ausschließen zu können.