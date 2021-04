Kostenpflichtiger Inhalt: Beginn deutlich später : Sanierung der B9 wird verschoben

Die lange geplante Sanierung der B9 (hier bei St. Peter) wird um voraussichtlich ein Jahr verschoben. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Bei Probebohrungen in der Fahrbahndecke wurden bis dato unbekannte Schäden in der Tragschicht entdeckt. Daher müssen die Sanierungspläne für die B9 in Dormagen überarbeitet werden. Der geplante Starttermin in diesem Frühling ist nicht zu halten.