Autorin aus Dormagen : Lea Lessek macht nun auch Podcast

Dormagen Die Autorin Lea Lessek aus Dormagen schlägt im neuen Jahr auch neue Wege ein. So erweitert sie mit einem neuen Buch ihr Genre und ist außerdem Gründerin eines Podcasts.

Erst im vergangenen Jahr brachte Autorin Lea Lessek ihr jüngstes Buch „Flügel des Schicksals“ erfolgreich auf den Markt, nun will die Dormagener, die unter einem Pseudonym schreibt, ihr Genre erweitern und eine etwas andere Richtung einschlagen. Außerdem ist sie seit Ende des Jahres Teil eines Podcast-Dreiergespanns.

Unter dem Namen „D.A.S“ (die anonymen Streamoholiker) sprechen Lea Lessek, Michael Heinecke und Julia Reimann mit viel Witz und Wissen über Serien und Filme aller Art. „Es begann damit, dass wir in Facebook-Foren über Streamingangebote aller Genres diskutieren. Damals kannten wir uns noch nicht. Nach einem Interview stellten wir fest, dass wir drei zwar unterschiedliche Charaktere sind, jedoch sehr gut miteinander harmonieren. Zumal wir verschiedene Vorlieben haben“, so Lessek. Der Podcast ist im vergangenen Jahr mit den ersten Aufnahmen online gegangen. Seit Januar 2022 ist er offiziell auf dem Markt und unter anderem auf der Plattform „Spotify“ zu finden.

Neben dem neuen Podcast konzentrierte Lessek sich im vergangenen Jahr in allererster Linie auf ihre Arbeit als Autorin: „Mein Autorenjahr war sehr anstrengend, spannend und zugleich lehrreich. Es ist eine neue Welt, in die man als Autorin hineingeworfen wird. Es ist nicht so, dass man ein Buch schreibt und dann läuft das irgendwie“, erklärt sie. „Ich musste alles lernen, von ‚Social Media’-Präsenz bis hin zu Werbung und Marketing.“ Ein weiterer Punkt: „2021 wurde ich Administratorin im Autoren-Hilfeforum – ein Diskussionsforum rund um alle Themen eines Autors, Verlegers, oder auch Dienstleisters für Autoren – keine leichte Aufgabe. Auf der Frankfurter Buchmesse traf ich zum ersten Mal auf viele andere Autoren.“ Es sei eine Welt, auf die man sich nicht vorbereiten könne. „Ohne ein dickes Fell, das sich jeder Autor auf Dauer aneignen muss, funktioniert das ganze nicht. Das erste Jahr ist das härteste.“