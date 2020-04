Filme auf dem Schützenplatz : Dormagener Autokino läuft zwei Tage länger

Auch in Dormagen gibt es bald ein Autokino. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Dormagen Vom 8. bis 16. Mai erhalten jeden Abend bis zu 200 Wagen Einlass zum Autokino auf dem Dormagener Schützenplatz. Gezeigt werden erfolgreiche Kinofilme wie Känguru-Chroniken, Joker und Lindenberg.

Zwei Tage länger als geplant wird auf dem Schützenplatz an der Walhovener Straße das erste Autokino von Dormagen aufgebaut sein. Ursprünglich waren als Vorführtage der 8. bis 14. Mai vorgesehen. Jetzt geht es bis zum 16. Mai. In dieser Zeit werden jeden Abend um 21 Uhr aktuelle Kinofilme vorgeführt. Projiziert wird auf eine sechs mal zwölf Meter große Leinwand. Platz ist für 200 Autos. Pro Auto dürfen zwei Erwachsene und Kinder aus dem selben Haushalt die Vorstellungen ansehen. Tickets gibt es für 11,50 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre sind kostenfrei, ab 14 Jahren gibt es ein Kinderticket für fünf Euro. Die Tickets sind ausschließlich online erwerbbar unter www.evd-autokino.de – der Vorverkauf ist gestartet.

Das Programm umfasst laut Mitorganisatorin und Filmexpertin Verena-Aimée Oefler aus Zons „die aktuellsten und erfolgreichsten Kinofilme vor der Corona-Krise“ und den Klassiker Dirty Dancing. Gezeigt werden folgende Filme: Freitag, 8. Mai: Bad Boys for Life; Samstag, 9. Mai: Känguru Chroniken; Sonntag, 10. Mai: Dirty Dancing; Montag, 11. Mai: The Gentlemen; Dienstag, 12. Mai: Joker; Mittwoch, 13. Mai: Enkel für Anfänger; Donnerstag, 14. Mai: Knives Out; Freitag, 15. Mai: Lindenberg! Mach dein Ding; Samstag, 16. Mai: Nightlife.