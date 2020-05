Unterhaltung in Dormagen : Zweites Autokino in Dormagen startet mit „Kasalla“-Konzert

Dormagen Nach der erfolgreichen Autokino-Premiere der Macher Verena-Aimée Oefler und Guido Schenk schließen sich ab Mittwoch, 20. Mai, bis zum Sonntag die nächsten Auto-Events auf dem Schützenplatz an der Walhovener Straße an, diesmal von den Strabi-Festival-Machern organisiert.

Es werden aber auch Filme gezeigt, das sieht konkret so aus: Mittwoch, 21.40 Uhr: Jumanji: The next level; Donnerstag, 15.30 Uhr: Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu; 21.30 Uhr: A Star is Born; Freitag: 18.45 Uhr: Ziemlich Beste Freunde; 21.40 Uhr: Joker; Samstag, 15.45 Uhr: Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub; 18.45 Uhr: Der Junge muss an die frische Luft; 21.40 Uhr: Parasite; Sonntag: 17 Uhr: Peter Hase; 20 Uhr: Once Upon a Time in Hollywood.