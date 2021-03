Autobahn von Dormagen nach Köln : Tempo 80 wegen Arbeiten auf der A57

Dormagen/Köln Von Montag, 8. März, bis Mittwoch, 10. März, jeweils von 10 bis 14 Uhr, steht den Verkehrsteilnehmern auf der A57 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Dormagen und Köln-Chorweiler nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Der Verkehr wird teilweise über den Standstreifen geführt. Die Autobahn GmbH Rheinland nimmt in dieser Zeit Markierungsarbeiten vor. Die Autobahn Rheinland erneuert derzeit die Fahrbahn auf der Autobahn 57 zwischen den Anschlussstellen Dormagen und Köln-Worringen in Fahrtrichtung Köln. Die Fräsarbeiten in diesem Bereich haben bereits stattgefunden. Die sogenannte dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise konnte bislang nicht eingebaut werden.