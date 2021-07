Dormagen : Einschränkungen auf der A 57 wegen Asphaltarbeiten

Auf der A57 wird in den nächsten Wochen an der Fahrbahn gearbeitet. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Dormagen Autofahrer, die in den nächsten drei Wochen auf der A57 in Richtung Köln unterwegs sind, müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Autofahrer, die in den nächsten drei Woche auf der A57 in Richtung Köln unterwegs sind, müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund sind Arbeiten an der Fahrbahn. Darauf weist die Autobahn GmbH des Bundes in einer Mitteilung hin. Von Montag (5. Juli) bis Mittwoch (21. Juli), jeweils von 10 bis 14 Uhr, ist zwischen den Anschlussstellen Dormagen und Köln-Worringen nur eine von zwei Fahrspuren befahrbar. Ebenso steht den Verkehrsteilnehmern in den Nächten von Montag (5./6. Juli) bis Freitag (9./10. Juli), jeweils von 20 bis 5 Uhr nur eine Fahrspur zur Verfügung.