Orden in Dormagen : Regeln für Ehrenzeichen der Stadt neu festgelegt

Dormagen Die Ehrenbürgerschaft ist die höchste Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat. Das geschieht sehr selten und war seit 1975 drei Mal der Fall: Dr. Gustav Geldmacher, Paul Wierich und Heinz Hilgers.

Bei der Silbernen Ehrennadel soll eine Vereinheitlichung der bisher unterschiedlichen Regelungen zur Verleihung an aktive Ratsmitglieder (möglich nach „mehr als drei Wahlperioden“) und an ausgeschiedene Ratsmitglieder (möglich, wenn sie dem Rat „mehr als eine Wahlperiode“ angehört haben) erfolgen. Zukünftig soll die Möglichkeit zur Verleihung der Silbernen Ehrennadel in beiden Fällen nach zehnjähriger Ratstätigkeit bestehen. Bei der Goldenen Ehrennadel bzw. dem Ehrenring wurde der Ehrenring vermehrt an Ratsmitglieder verliehen, die Goldene Ehrennadel dagegen eher an Bürger, die sich auf sozialem, kulturellem oder sportlichen Gebiet in herausragender Funktion ehrenamtlich engagiert haben. Zukünftig soll geregelt sein, dass der Ehrenring für außergewöhnliche Verdienste als Ratsmitglied verliehen wird. Die Goldene Ehrennadel kann dagegen an Personen vergeben werden, „die in herausragender Funktion mindestens 20 Jahre lang eine ehrenamtliche Tätigkeit ausgeübt haben“.