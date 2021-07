Heimatfreunde Nievenheim-Ückerath : Auszeichnung für Instandhaltung der Marienkapelle

Ückerath Die Schützen Nievenheim-Ückerath pflegen die Marienkapelle in Ückerath bereits seit einigen Jahren und wurden dafür nun von den Heimatfreunden ausgezeichnet.

Vor knapp 60 Jahren wurde die Marienkapelle in Ückerath gebaut, seit 2011 wird sie mit viel Engagement von der Schützenbruderschaft Nievenheim-Ückerath gepflegt. Im Jahr 2018 kam dem damaligen Brudermeister Stefan Schillings die Idee, diese Kapelle wieder mit Leben zu füllen. Seitdem ist die Kapelle jeden ersten Mittwoch im Monat von 18 bis 19 Uhr geöffnet und die Glocke wird geläutet. Schillings und seine Frau Alexandra halten die Kapelle in Stand. Für dieses Engagement zeichneten die Heimatfreunde Nievenheim-Ückerath die Marienkapelle in der vergangenen Woche mit einer Plakette aus.

„Ich bin in der Siedlung, in der die Kapelle steht, aufgewachsen. Durch meine damaligen Tätigkeit als Kassierer und später als 1. Brudermeister hatte ich mitbekommen, dass es einen Vertrag gibt, der die Gartenpflege regelte und selbstverständlich habe ich bei der Pflege geholfen“, erklärt Schillings. „Ich wusste auch, dass viele ältere Mitmenschen in Nievenheim und Ückerath die Andacht vermissen. Aus diesen Gründen habe ich mir Mitstreiter gesucht und auch gefunden, mit Uwe Birkmann, Werner Knöchel und Dieter Meissner habe ich ein fantastisches Team um mich.“ Über die Auszeichnung freue er sich sehr: „Es ist schön, dass die Marienkapelle diese Auszeichnung bekommen hat. Ich freue mich für die vielen Spender, die damals mit dafür gesorgt haben, dass diese schöne Kapelle ihren Platz in Ückerath gefunden hat.“