Auszeichnung der Stadt Dormagen Silberne Ehrennadel für Gerhard Viersch

Die Silberne Ehrennadel kann an Personen verliehen werden, die sich um die Stadt Dormagen besonders verdient gemacht haben. Zu diesem Personenkreis gehören beispielsweise Ratsmitglieder, die dem Rat mindestens zehn Jahre angehören oder angehört haben sowie in besonderen Einzelfällen Personen, die langjährig eine ehrenamtliche Tätigkeit auf sozialem, kulturellem, sportlichem, heimatstädtischem, politischem oder wirtschaftlichen Gebiet ausgeübt haben. Außerdem gibt es noch die Goldene Ehrennadel. Diese kann an Personen verliehen werden, die in herausragender Funktion mindestens 20 Jahre einer ehrenamtliche Tätigkeit auf sozialem, kulturellem, sportlichem, heimatstädtischem oder wirtschaftlichem Gebiet nachgegangen sind.