Auszeichnung in Dormagen Besondere Medaille für Bert Schmitz

„Das habe ich in meiner ganzen Amtszeit noch nicht erlebt, dass eine so hohe Auszeichnung in einer Kirche verliehen wird“, stellte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke fest. Normal fände eine derartige Ehrung im Neusser Zeughaus statt. Der zu Ehrende, der hauptamtliche Kirchenmusiker und Seelsorgebereichsmusiker Dormagen-Nord sowie langjährige Kreischorleiter Bert Schmitz (63) hatte sich aber ganz bewusst für die Nievenheimer Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Pankratius entschieden. Und Pfarrer Klaus Koltermann unterstütze das Anliegen seines seit 1993 im Seelsorgebereich hochgeschätzten Musikers. So wurde Bert Schmitz vom Landrat in einer Kirche die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland am Freitagabend verliehen.