Ehrung vom Bundesverband : Dormagener Karate-Dojo freut sich über Auszeichnung

Dormagen Die Kampfkunstakademie Shirai Dormagen bekam vom Deutschen Karateverband in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund eine Bestätigung für ihre gute Trainingsarbeit.

Der Karateverein Kampfkunstakademie Shirai Dormagen erhielt nun auch vom höchsten nationalen Organ im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), dem Deutschen Karateverband, für seine Leistungen eine Ehrung. Zuvor war er bereits dreimal in Folge als Kampfkunstschule des Jahres ausgezeichnet worden. Dieses Mal bewertet der Dachverband in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städte und Gemeindebund das Training des Dormagener Vereins als werteorientiert, integrationsfördernd, gesundheitspräventiv und sozial verantwortungsvoll.

Gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie freut sich der Verein über die positive Bestärkung seiner Arbeit. Nadine Beu, die mit ihrem starken Team den Kinderunterricht im Verein leitet, ist motiviert und kann es gar nicht erwarten, wieder im Karate-Dojo an der Weilerstraße mit ihren Schülern trainieren zu dürfen. Solange wird bis zu fünfmal in der Woche für alle Altersklassen online geübt.

Vereinsvorsitzender Thomas Beu erinnert sich lächelnd an die späten 1980er und 1990er Jahre, in denen zuhause Fitness- und Aerobicprogramme via Videokassette zum Zwecke des Heimtrainings abgespielt wurden. Dass dies aus der Not heraus auch mal bei einem Kontaktsport wie Karate möglich wird, konnte er sich nie vorstellen. „Wir können es uns einfach nicht leisten, nichts zu leisten“, betont Thomas Beu Deswegen bietet der Karateverein Shirai nun auch Onlinekurse für Anfänger an. Ab dem 9. Februar geht es wieder los. Live-Anfängerkurs werden immer dienstags um 19 Uhr übers Internet angeboten. Informationen über das Anmeldeverfahren gibt der Verein über die E-Mail-Adresse info@shirai.de.