Austausch in Dormagen : Gastronom spricht mit Politikern über aktuelle Lage

Austausch in Dormagen

Dormagen Politiker besuchten das Hotel-Restaurant „Höttche“ zum Gespräch mit Gastronom Ivica Pandzic. Der Inhaber äußerte auch Kritik an der Corona-Politik.

Lange fühlte sich Ivica Pandzic, Besitzer des beliebten Hotel-Restaurant „Höttche“ in Dormagen von Politiker ungehört, umso dankbarer zeigte er sich, als der Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe, seine Landtagskollegin Heike Troles und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke das Gespräch mit ihm suchten. „Wir haben im Höttche über die derzeitige Lage der Gastronomen gesprochen“, erzählt Pandzic. „Ich hatte endlich auch die Möglichkeit Kritik anzumerken: In den letzten zwei Jahren hat kaum ein Politiker direkt mit uns Gastronomen gesprochen, die Bürokratie für Hilfsmittel war teilweise katastrophal. Dennoch haben wir es über die Runden geschafft, das haben wir unseren Gästen zu verdanken“, so Pandzic. „Ich habe auch angemerkt, dass das Hotel immer noch nur zu 15 Prozent besetzt ist. Ich habe das Gespräch als positiv empfunden, es war schön, gehört zu werden.“