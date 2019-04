Ausstellung in Knechtsteden : Malerei zwischen Hektik und Muße

Knechtsteden Der Kunstverein Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen zeigt in Knechtsteden aktuell Werke von Peter Engländer. Der Kölner nutzt gerne Fotografien als Ideengrundlage für seine großformatigen Bilder.

Engländer hat seine Kindheit in Shanghai verbracht. Aufgewachsen ist der Künstler mit jüdischen Wurzeln dort in einem Ghetto. Anschließend verbrachte er 15 Jahre in Wien, bevor er in Köln seine endgültige Heimat fand. „Ich habe schon als Kind sehr gerne gemalt. So entstand vermutlich auch mein späterer Berufswunsch Architekt“, erinnert er sich. „Meine Eltern haben mich dabei immer unterstützt, in dem ich zum Beispiel Kurse an der Volkshochschule besuchen konnte.“ Seit Engländer in Rente ist, verbringt er seine Freizeit überwiegend mit malen. Drei- bis viermal die Woche ist er im Atelier. „Ich bin in einem Alter, in dem man ein Hobby braucht“, erzählt er lachend.