Ausstellungseröffnung : „Jeder tickt anders“ in der Kulturhalle in Dormagen

„Jeder tickt anders“ in der Kulturhalle in Dormagen

Dormagen „Jeder tickt anders“ ist der Titel einer Ausstellung, die bis zum 14. Januar in der Glasgalerie des Kulturhauses Dormagen zu sehen ist.

Rund 40 Exponate sind auf den drei Ebenen in den Räumlichkeiten der Volkshochschule zu sehen. „‘Jeder tickt anders‘ ist der Kreativität gewidmet. Jeder Pinselstrich ist ein Schrei nach Freiheit in einer Zeit, wo der Obskurantismus sich erneut verbreitet und Menschen nur als leere Hüllen zum Zweck merkwürdiger Diktaturen - religiös oder nicht - erwünscht sind,‘“ erklärt der gebürtige Franzose den Titel der Ausstellung. Die Darstellung von Mauerwerken zieht sich durch die aktuellen Bilder und findet ihren Ursprung in den 80er-Jahren, als HOLT nach seinem Studium in Versailles, Frankreich, mehrere Reisen nach Berlin machte. Seitdem spielt er gerne mit der Symbolik einer Mauer, die etwas offen lässt oder schließen kann. „Wie eine Mauer zwei Seiten hat, bekommt man beim Kreieren die Möglichkeit, eine Idee zu haben und gleichzeitig ihr Gegenteil zu denken. Es erweitert die Interpretationsfähigkeit und fördert die Kreativität.“