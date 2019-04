Ausstellung in Knechtsteden : Die Basilika neu entdecken

Knechtsteden Künstlerin Roswitha Esser eröffnete in Knechtsteden ihre neue Ausstellung.

Die Ausstellungseröffnung in der Bibliothek der Basilika Knechtsteden war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Rund 50 Gäste erlebten die Künstlerin Roswitha Neumann in ihrem zweiten Wohnzimmer bei der Präsentation ihrer Werke zum Thema „Die Basilika Knechtstenden – Neu entdecken“.

Ihre gesamten ausgestellten Werke entstanden mit der Frottagetechnik. Grob gesagt ist es abpausen, wie es wohl jeder schon in der Kindheit gemacht hat. Und doch ist es künstlerisch etwas anderes als einfaches abbilden. „Der Seelenzustand, ob man glücklich oder traurig ist, hat trotzdem Einfluss auf das Bild. Man gibt immer einen anderen Druck auf das Papier. Es ist also nicht nur das Abbilden von Vorhandenem, sondern auch das Einfangen des Augenblickes“, erklärt die Künstlerin. Wie engagiert sie dabei ist, kann auch Belinda Peters von den Spitanern berichten. „Oftmals ist sie nachts noch in der Basilika und sucht nach dem nächsten Objekt, dessen Geheimnisse sie aufdecken will“, berichtet Peters. Denn tatsächlich hat Neumann schon sichtbar gemacht, was vorher nicht zu sehen war. Die Reliefs auf den Kirchenbänken beispielsweise lassen sich auf den Frottage-Bilder deutlicher als auf den Originalen. Peters lud die Anwesenden auch gleich ein zu erkunden, wo die Originale der Abdrücke in der Basilika stehen.