Ausstellung im Phonomuseum Dormagen : Wie alte Tonbandgeräte faszinieren

Helmut Dietsch ist stolz auf seine sehr umfangreiche Sammlung an alten Tonbandgeräten. Am Sonntag erzählte er über seine Faszination. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Im Radio- und Phonomuseum stellte Mitinhaber Helmut Dietsch Tonbandgeräte thematisch in den Mittelpunkt. Der Sammler erzählte den Besuchern von seiner Faszination für diese Tonträger.

In Abwesenheit von Volkmar Hess war diesen Sonntag Helmut Dietsch für das Programm im Internationalen Radio- und Phono-Museum zuständig. Auf Grund des schönen Wetters zog es nicht viele in das Museum an der Bahnhofstraße, aber Dietsch ließ sich davon nicht abhalten und bereitete auch den wenigen Gästen einen interessanten und angenehmen Nachmittag. Das Thema diesen Sonntags war „Faszination Tonbandgerät“.

Am frühen Nachmittag führte er die Gäste durch seine Hallen. Der Vorsitzende des Fördervereins tat dies mit Witz, Charme und breitem Wissen und erklärte seine jahrzehntelange Passion für Tonbandgeräte. Zu den Stücken konnte Dietsch Anekdoten geben, wusste um Eigenheiten und Besonderheiten der Stücke. So zeigte er teure Stücke von Forschungsanstalten oder dem Rundfunk für mehrere tausend D-Mark, aber auch günstige Nachkriegsgeräte. Gerne führte er den exzellenten Klang der teils 100 Jahre alten Geräte vor. Für Fragen war stets ein offenes Ohr gegeben.

Sein Vortrag drehte sich um die Geschichte der magnetischen Schallaufzeichnung. Von den Anfängen in Amerika und Dänemark, über die Marktreife der Technik in Deutschland bis hin zu den Massenfertigung und Standardisierungen in Amerika wurde ein großes Gesamtbild der Entwicklung beschrieben. Auch die Technik selber wurde behandelt. Wie aus magnetisierbaren Teilchen durch Magnete ein Stabmagnet entsteht, der die halbe Wellenlänge des Tones hat. Laufen diese am Wiedergabekopf vorbei, induzieren sie dessen Spule mit Spannungssignalen, was wieder in einen Ton umgewandelt werden kann. Anschauungsmaterial, wie Drahtspulen und Tonbänder als Speichermedium oder Pakete verschiedenster Firmen waren dabei stets zur Hand.