Ausstellung in Dormagen-Knechtsteden : Spiritanerbrüder ermöglichen Blicke hinter die Klostermauern

Knechtsteden Die neue Ausstellung im Kreuzgang des Klosters Knechtsteden ist den Spiritanerbrüdern und ihrem Wirken selbst gewidmet: „Man kann sie nicht googlen: Brüder – Beter – Handwerker – Charaktere“.

Zusammen mit Belinda Peters, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Spiritaner, hat Breidenbach die Ausstellung lange vorbereitet. „Dass die Brüder oft still und in der zweiten Reihe gewirkt haben, hat sich auch in den Texten und Bildern, die uns von ihrer Arbeit überliefert sind, niedergeschlagen“, berichtet Peters, die auch das Archiv der deutschen Spiritaner leitet. „Es war nicht einfach, die Bilder und Gegenstände für die Ausstellung zusammenzutragen.“

Trotzdem ist es den beiden Ausstellungsmachern gelungen, die besondere Lebensweise und das Wirken der Spiritanerbrüder nicht nur in Knechtsteden, sondern in ganz Deutschland und in Übersee spannend und unterhaltend in Szene zu setzen. Zahlreiche historische Aufnahmen und originale Objekte aus den Werkstätten oder aus den Nachlässen einzelner Brüder lassen das Leben eines Ordensbruders verständlich werden und berichten von besonderen Originalen und Charakteren unter ihnen.