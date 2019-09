Ausstellung in Dormagen : Die verborgenen Details der Klosterbasilika

Knechtsteden Die Ausstellung im Knechtstedener Kreuzgang zeigt überraschende Effekte in Roswitha Neumanns Kunstwerken.

Für die Besucher ist die Ende April eröffnete Ausstellung „Basilika Knechtsteden – neu entdecken“ ein spannendes Hineinversetzen in bisher verborgene Details – für Roswitha Neumann hat sie „etwas Meditatives, Entschleunigendes“. Auf Grund der großen Nachfrage bietet sie weitere kostenfreie Führungen an. Kontakt unter 0152 01780600 oder per E-Mail an withaneu@web.de. Bis 10. November ist die Ausstellung von 12 bis 18 Uhr täglich im Kreuzgang des Klosters Knechtsteden zu sehen.