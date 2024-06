Kunst in Rommerskirchen Ausstellung „50 Years“ zum Werk von Ulrich Rückriem in Sinsteden

Je nach Material folgen die sieben Werke mal mehr, mal weniger dem von Rückriem häufig angewandten Prinzip der Teilung und anschließender Zusammenfügung. Dieses „Teilungssystem“, das er über die Jahre vielfältig variiert und weiterentwickelt hat, kommt insbesondere in der Steinarbeit zum Vorschein. Steine werden in der für Rückriem typischen Art und Weise gespalten und in einen neuen Kontext gestellt. Die unterschiedliche Behandlung der einzelnen Teile durch Polieren und Schleifen bewirkt dabei eine variierende Wirkung der Oberflächen. Dies findet sich auch bei den Stahlplatten, die als Ergänzungsstücke zusammengefügt sind.