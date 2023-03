Politik-Beschluss in Dormagen Glascontainer sollen bald sicherer werden

An vielen Glascontainerstandorten im Stadtgebiet ist die Umgebung stark verschmutzt. Die Ursache ist darin zu suchen, dass die Container oft auf einem ungeeigneten Untergrund stehen, und beim Ausleeren so Glassplitter entweichen können. Der Antrag der Zentrumsfraktion, die Standorte an sechs Stellen im Stadtgebiet zu befestigen, um dies zu verhindern, sollte aus Kostengründen abgelehnt werden.