Ausgesetzt in Dormagen : Katze Ksuj im Karton über Tierheim-Zaun geworfen

Hackenbroich Erneut wurde vor dem Tierheim Dormagen in Hackenbroich ein Tier in einem Karton ausgesetzt. Mitarbeiter des Tierheimes sind schockiert. Die Vorsitzende berichtet, dass immer mehr Tiere ausgesetzt werden.

Die Mitarbeiter des Tierheims Dormagen sind schockiert und stinkwütend: Am Dienstag wurde erneut eine Katze in einem Karton vor der Türe der Einrichtung abgesetzt. Vor nicht einmal einem Monat wurde Yorkshire Terrier Henry in einer kühlen Nacht in einem Karton vor dem Tierheim gefunden, nun folgt Katze Ksuj. In einem verschlossenen Karton mit einem kleinen Zettelchen wurde die schwarz-weiße Katze einfach abgestellt. Auf dem Stück Papier stehen wenige Infos wie: Name, Alter und der Hinweis über eine fehlende Impfung außerdem der Zusatz: „Kümmern Sie sich bitte um sie.“