Ausbildungsmesse in Dormagen Junge Leute können ihren künftigen Job „daten“

Auch in diesem Jahr findet die Ausbildungsmesse in der Dreifachhalle an der Konrad-Adenauer-Straße statt. Für Mobiliar und Infrastruktur sorgen die Veranstalter, sodass sich die Unternehmen ganz auf ihren Aufritt konzentrieren können. Die Teilnahme an der ,Date your job‘ ist kostenlos. Das Ziel der Messe umreißt Cosima Nauroth von der städtischen Jugendberufshilfe so: „Wir suchen Ausbildungsbetriebe aus Dormagen, die typische Aufgaben oder Anforderungen ihres Berufsbildes vorstellen und damit einen praxisnahen Einblick in den Arbeitsalltag geben. Über konkrete Miniaufgaben sollen Schüler und Ausbilder gut miteinander ins Gespräch kommen.“