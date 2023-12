Augustinushaus Dormagen Koch setzt neue Akzente im Speiseplan

Gesundheit fängt bekanntlich bei guter Ernährung an – darauf wird auch im höheren Alter noch wert gelegt. Seit rund zwei Jahren setzt Dustin Gereke im Seniorenheim Augustinushaus in Dormagen als Küchenleiter neue Impulse in Sachen Ernährung – der Fokus liegt dabei auf Nachhaltigkeit, Frische und Regionalität. Die Kost bleibt dabei zwar bodenständig, doch Gereke, der bereits in mehreren Sterneküchen in Deutschland arbeitete, bringt dennoch völlig neue Akzente ein, die bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bisher stets gut ankamen.