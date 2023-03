Aufklärung in Dormagen Herzwochen im Bürgerhaus Horrem

Dormagen · Gut 100 Gäste begrüßte Michael Haude, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Herz- und Gefäßmedizin am Lukaskrankenhaus Neuss und soeben in einem Sonderheft der Zeitschrift Stern als „Top-Mediziner“ ausgezeichnet, am Mittwochabend im Bürgerhaus Horrem zum vorletzten Abend der Herzwoche.

03.03.2023, 04:50 Uhr

Herzwoche -Buergerhaus Horrem v.l.Hubertus Degen, Michael Haude, Martin Saal, Thomas Kuhl. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Iris Wilcke