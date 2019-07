Aufführungen in Dormagen : Wie ein Märchen-Kamel in Zons schwitzt

Zons Vor ihrer Sommerpause führen die Märchenspiele Zons am Sonntag und Mittwoch noch zwei Mal das Stück „Der kleine Muck“ auf. Nach einer Verschnaufpause geht es ab 11. August auf der Freilichtbühne Zons weiter.

Durchatmen heißt es bald für die rund 80 kleinen und großen Darsteller des Märchens „Der kleine Muck“: Nach den beiden Vorstellungen am Sonntag und nächsten Mittwoch gehen die Märchenspiele Zons in die Sommerpause. Dann können die Laienschauspieler, die seit der Premiere am 16. Juni so hervorragend der Hitze auf der Freilichtbühne Zons getrotzt haben, den Schatten genießen. „Wir verabschieden uns pünktlich zu Beginn der Sommerferien von Euch“, so heißt es auf der Facebookseite der Märchenspiele Zons. Noch in den Ferien, am 11. August geht es in die zweite Saisonhälfte. Für die Besucher sorgen drei große Schirme dafür, dass viele Plätze im Schatten liegen.