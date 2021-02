Kultur in Dormagen : Ausfälle und neue Termine in der Kulle

Dormagen Die Corona-Pandemie zwingt auch die Dormagener Kulturhalle weiterhin zur Improvisation und zu zahlreichen Terminverschiebungen ihrer Vorstellungen. Für die meisten Vorstellungen gibt es jedoch bereits einen neuen Termin.

„Wilfried Schmickler: Kein Zurück! Runderneuert“ wird nun am Mittwoch, 8. Dezember 2021, um 20 Uhr aufgeführt. „Distel Berlin: Skandal im Spreebezirk“ wird vom 14. November 2020 auf den 12. November 2021 verschoben. „Christopher Sieber: Mensch bleiben“ wird am 1. Mai 2021 um 20 Uhr in der Kulturhalle stattfinden. Die Weihnachtsgeschichte „Morgen kommt der Hühnerstall“ wird am Dienstag, 14. Dezember, um 11 Uhr und um 15 Uhr aufgeführt. „Schlachtplatte - die Jahresendabrechnung“ wird auf Freitag, 7. Januar 2022, verschoben. „Die kleine Zauberflöte: Mozarts Klassiker für Familien und Kinder ab vier Jahren“ wird am 9. Januar 2022 um 15 Uhr zu sehen sein. „Jens Neutag: Allein ein Gruppenerlebnis“ wird vom 5. Februar 2021 auf den 12. März 2022 um 20 Uhr verschoben. Die „Tork-Show“ findet nun am 5. November 2021 statt. Der ursprünglicher Termin wäre der 26. Februar gewesen.