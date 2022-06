Schulaufführung in Dormagen : „König Karotte“ auf der Bühne der Christoph-Rensing-Schule

Die Aufführungen des Stücks über die streitenden Gemüse waren ein voller Erfolg Foto: Kay-Uwe Fischer

Dormagen In der Aula der Christoph-Rensing-Schule in Dormagen konnte nun die lange erwartete Aufführung des Offenbach-Stücks „König Karotte“ aufgeführt werden.

Die vergangene Woche stand in der Rensing-Christoph-Rensing-Schule in Dormagen ganz im Zeichen der Karotten und anderer Gemüse. Am Donnerstag und Freitag fanden in der Schule zwei Aufführungen statt: „König Karotte und die Nachhaltigkeit“, eine Oper von Jacques Offenbach in einer kindgerechten Bearbeitung. Die beiden ausverkauften Vorführungen waren Höhepunkte einer vorausgegangen Projektwoche über Nachhaltigkeit. Die Zuschauer waren begeistert und lobten die Kinder mit reichlich Applaus.

König Karotte ist schon länger an der Grundschule unterwegs, vor etwa zwei Jahren begann das Vermittlungsprojekt „König Karotte.“ Den Kindern sollte interdisziplinär der Zugang zu Musik, aber auch zu Natur- und Umweltthemen ermöglicht werden. In der sogenannten „Singpause“, die das „Festival Alte Musik“ seit 2018 in der Schule durchführt (“Junges Festival“), übten die Kinder fleißig die Lieder für das Stück, Bühnenbild und Kostüme wurden hergestellt, Texte neu geschrieben und bearbeitet. Das Stück spielt im Gemüsegarten, in dem König Karotte eines Tages aus der Erde kommt und denkt, der Garten brauche einen Herrscher. Die Gemüse streiten sich, wer das sein könne und am Ende gewinnt die Demokratie. „Die Gemüse und damit auch die Kinder lernen: Jeder ist einzigartig, alle sind wichtig und nur zusammen sind wir besonders toll“, erklärt Musikvermittlerin Ulrike Neukamm, die auch die Singpausen durchführt.

In der Projektwoche wurden viele AGs angeboten, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, u.a. wurden Insektenhotels gebaut, Vogelkunde betrieben, Upcycling mit Müll und nicht zuletzt pflegte die Acker-AG den hauseigenen Gemüsegarten, die „Gemüseackerdemie“ – ein Projekt, das neben der Errichtung der Hochbeete auf dem Schulhof seit diesem Jahr in der Schule läuft. „Die Kinder lernen so viel über die Natur, es ist toll zuzusehen, wieviel Spaß sie beim Pflegen und Ernten haben“, so Ulrike Neukamm. „Die ersten Gemüse wurden schon fleißig probiert.“

(mvs)