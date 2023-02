Landwirte beschweren sich Auf den Wirtschaftswegen in Dormagen gibt es Probleme

Zunächst wurde über Naturschutzmaßnahmen auf Ackerflächen im Rahmen des Ökokontos beraten. Thomas Braun von der Biologischen Station des Rhein-Kreises Neuss in Knechtsteden berichtete über Möglichkeiten der Bewirtschaftung. Darüber hinaus wurde über weitere Areale als Ausgleichsflächen gesprochen, wie es die Stadt seit Jahren bereits praktiziert, wie beispielsweise an der Hannepützheide und am Balgheimer See.