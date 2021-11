Auf den Friedhöfen in Dormagen : Gedenkfeiern am Volkstrauertag

Am Sonntag gibt es auf den Friedhöfen Gedenkfeiern. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen In Knechtsteden gibt es eine landesweite Gedenkfeier, am Sonntag folgen die dezentralen Feierlichkeiten zum Volkstrauertag auf den Friedhöfen der Stadt. Die Termine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Volkstrauertag rückt Dormagen, genauer gesagt Knechtsteden in den Blickpunkt einer größeren Öffentlichkeit. Denn am Samstag findet dort die landesweite Gedenkfeier statt. Tags drauf, am Volkstrauertag, ist die Stadt Veranstalterin von Feiern auf den einzelnen Friedhöfen. Dieser Tag erinnert an die Opfer der beiden Weltkriege und der Gewaltherrschaft, aber auch an die Menschen, die aufgrund ihrer ethnischen Herkunft verfolgt und getötet wurden. Das Gedenken schließt auch die Frauen und Männer mit ein, die bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr ums Leben gekommen sind.

Im Rahmen der Zentralfeier am Sonntag um 12 Uhr auf dem Ehrenfriedhof an der Nettergasse hält der heimische Historiker Eduard Breimann nach der Begrüßung von Bürgermeister Erik Lierenfeld die Gedenkansprache. Die musikalische Gestaltung der Gedenkfeier, die der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit Unterstützung der Reservistenkameradschaft Dormagen organisiert, übernimmt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt. Die zumeist größte Abordnung auf dem Ehrenfriedhof stellt der Dormagener Bürgerschützenverein. Dem Niederlegen von Kränzen an den Weltkriegs-Ehrenmalen folgt eine Gedenkminute an dem nahegelegenen Mahnmal für die toten Zwangsarbeiter.

Mit Unterstützung der örtlichen Schützenvereine gedenken Menschen auch in den anderen Stadtteilen der Toten. An den Ehrenmälern werden Kränze niedergelegt. Die Zeiten: 9.30 Uhr in Delrath, 10.15 Uhr in Stürzelberg, 10.30 Uhr in Nievenheim, Straberg, Horrem und Gohr, 10.45 Uhr in Hackenbroich, 11 Uhr in Zons und 11.45 Uhr in Delhoven.

(NGZ)