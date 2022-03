Arzt aus Dormagen : Viele Impfdurchbrüche, aber keine schweren Verläufe

Dormagen Trotz vieler Infektionen mit dem Coronavirus ist Udo Kratel entspannt. Schwere Verläufe gibt es bei Geimpften kaum. Auf den Frühling blickt er optimistisch.

Nach wie vor wichtig sei es, sich impfen zu lassen, sofern dies noch nicht erfolgt sei. Die Hoffnung, vor allem Impfkritiker mit dem neuen Protein-basierten Impfstoff von Novovax überzeugen zu können, wurden seit der Einführung jedoch nicht erfüllt. „In der letzten Woche gab es bundesweit 15.000 Impfungen mit Novavax“, so Kratel. „Das ist extrem wenig.“ In den Arztpraxen werde der Impfstoff frühestens Ende April verabreicht werden können, bis dahin kann man sich im Impfzentrum damit impfen lassen. „Wir in den Praxen plädieren weiterhin für die Impfung mit den bekannten Impfstoffen, für die es keine grundsätzlichen Bedenken gibt.“ Aktuell werde fast nur noch geboostert, es gebe kaum Erstimpfungen. Menschen über 70 Jahren oder mit Vorerkrankungen sollten sich auch eine vierte Spritze abholen. „Es zeigt sich, dass diese wichtig und sinnvoll ist“, so der Internist. Impfstoff gebe es reichlich.