Architekturstudentin entwirft Modell "Knechtsteden der Zukunft"

Knechtsteden Die angehende Architektin Miriam Neukirchen hat sich mit einer möglichen Zukunft Knechtstedens beschäftigt.

Als die Spiritaner 1895 in Knechtsteden ansässig wurden, machten sie innerhalb kürzester Zeit hieraus ein eigenes Dorf mit pulsierendem Leben. Darüber, wie sich dieses mit heutigen Mitteln wiederbeleben ließe, hat sich die Architekturstudentin Miriam Neukirchen (25) in ihrer Magisterarbeit Gedanken gemacht. Allein schon angesichts der zahlreichen Gebäude biete „Knechtsteden viel Potenzial zum Wohnen und Arbeiteten“, sagt die gebürtige Rommerskirchenerin, die das Leibniz-Gymnasium in Hackenbroich besucht hat und mit Knechtsteden von Kindesbeinen an vertraut ist.