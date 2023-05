Arbeitsplatz Kunst in Dormagen Acht Kreative öffnen ihre Ateliers

Die Aktiven aus Dormagen zeigen die breite Palette ihres künstlerischen Könnens. Von der Fotografie bis zur Malerei, von der Installation bis zur Skulptur reicht das umfangreiche Spektrum. Gleich drei Kreative öffnen in Zons ihre Ateliers: Maja Wojdyla an der Schloßstraße 55, Sigrid Ritzerfeld an der Schultheißstraße 7 und Norbert Bieberstein an der Wallgrabenstraße 16. Mit von der Partie ist auch der Dormagener Oliver Bronny, der an diesem Wochenende sein neues Atelier an der Römerstraße 5 eröffnet. In Nievenheim lädt Gisela Gelzhäuser Interessierte in Ihr Haus an der Koniferenstraße 75a ein. Die meisten Aktiven treffen Kunstfreunde in den Räumen des Kunstvereins Galerie-Werkstatt im Kloster Knechtsteden an. Dort freuen sich Renate Lemanczik, Roswitha Müller-Krüger und Beate Rosina auf Schaulustige.