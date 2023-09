Von Dormagen auf die Bühne Schauspielkarriere wurzelt am Bettina-von-Armin-Gymnasium

Arash Nayebbandi ist jemand, dem man gerne zuhört. Es ist seine volle, tiefe Stimme, die ihn präsent und gleichsam uneitel erscheinen lässt. Konzentriert und doch erfrischend unangestrengt. In seiner Stimme steckt Druck. Aus- und Nachdruck. Sie ist ausgebildet, trainiert und beweglich. So wie Nayebbandi selbst. Er ist Schauspieler. Jung und erfolgreich. Er lebt in Frankfurt, wo er mit Beginn der Spielzeit 2023/24 vom Schauspiel Frankfurt vom Nationaltheater Mannheim abgeworben wurde, spielt derzeit noch in drei Stücken in Mannheim und steht nun für weitere vier Stücke auch in Frankfurt auf der Bühne. Und er hat eines nicht vergessen: Seine Schulzeit in Dormagen. Denn dort bahnten sich ihm die Bretter, die sein Leben bedeuten, einen Weg.