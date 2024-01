Gesundheit in Dormagen Apotheker und Ärzte ziehen erste Bilanz zum E-Rezept

Aller Anfang ist ja bekanntlich schwer, das gilt auch – zumindest in Teilen – für die Umstellung auf das E-Rezept in Dormagens Apotheken und Arztpraxen. „Wenn ein neues System eingeführt wird, läuft es ja nie sofort rund, man muss dem Ganzen noch ein paar Wochen Zeit geben“, sagt Benjamin Leuffen, Inhaber der Mühlenbusch-Apotheke in Nievenheim. Aber nach der ersten Woche, in der die Ausstellung des elektronischen Rezeptes Pflicht geworden ist, zeigt er sich optimistisch. „Ich bin vorsichtig positiv gestimmt“, berichtet er. Auch wenn einige Dinge noch nicht ganz eingespielt seien, hält er die Umstellung auf das digitale Format für einen Fortschritt. „Wir stellen uns der Herausforderung und arbeiten daran, dass die Prozesse gut und schnell funktionieren.“