Konsequenzen für Patienten Dormagens Apotheker entsetzt über Reformpläne

Die Wege zu den Apotheken sind bereits länger geworden. In Stürzelberg gibt es keine Apotheke mehr, auch in Hackenbroich hat eine geschlossen. Und: Wer nach Feierabend ein Medikament braucht, muss unter Umständen sogar bis nach Neuss, Düsseldorf oder Pulheim fahren, um einen Notdienst zu finden, so zum Beispiel am kommenden Montag, 1. Juli.